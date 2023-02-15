وزير الخارجية الإسرائيلية ناقش مع اردوغان إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي عن طريق تركيا

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي زار موسكو مؤخرا اجتمع خلالها مع الرئيس اردوغان

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه معه إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عن طريق تركيا.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" طرح الموضوع تحديدا من جانب المسؤولين الأتراك.

وزير الخارجية تشاويش مولود اوغلو قال :"نحن معنيون بالتعاون في مجال الغاز، في الفترة التي تبحث بها أوروبا عن بدائل للغاز الروسي. يوجد لدينا منشآت ونحن يمكننا مساعدتكم بتصدير غازكم إلى أوروبا" كوهين من جانبه لم يستبعد الامكانية ورد أنه ستتم دراسة الموضوع.

هذا الطلب مطروح منذ عدة سنوات، وطرح مجددا بفضل تحسن العلاقات بين البلدين والتي دفعها الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، والتي تجنبت مناقشة الأمر بالأحرى. حاليا، مع الحكومة الجديدة، الأتراك يفحصون إن كان من الممكن التوصل الى اتفاق بشأن الموضوع.