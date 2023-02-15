English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • إسرائيل: بعد ساعات من البحث تم العثور على قرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر

إسرائيل: بعد ساعات من البحث تم العثور على قرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر

i24NEWS

دقيقة 1
قرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر
courtesy Safari Ramat Ganقرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر

وأشارت حديقة السفاري إلى أن "الليمور ليس خطيرًا، لكنه بري"، وقبل القبض على "ساي"، طلبت إدارة المتنزه من أي شخص رآه "ألا يقترب أو يحاول الإمساك به".

كشفت حديقة سفاري رمات غان في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على القرد "ساي"، بعد ساعات من البحث وذلك بعدما هرب من الحديقة أمس الثلاثاء، وهو قرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر.

Video poster

وغادر "ساي" ساحة عرضه في القفص الذي يعيش به الليلة الماضية، وهرب إلى الحديقة الوطنية القريبة، وكانت الفرضية المطروحة هي أن "الليمور البالغ من العمر خمس سنوات سيبحث عن مكان للنوم في شجرة في الحديقة".

وأشارت حديقة السفاري إلى أن "الليمور ليس خطيرًا، لكنه بري"، وقبل القبض على "ساي"، طلبت إدارة المتنزه من أي شخص رآه "ألا يقترب أو يحاول الإمساك به".

ويعيش الليمور ذو الياقات الحمراء في البرية في مدغشقر، وهو من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

إنه أحد أكبر أنواع الليمور، ويبلغ طول جسمه حوالي 20 بوصة، ويبلغ طول ذيله 23 بوصة أخرى، ويزن ما بين 7.2 إلى 7.9 رطلاً. معظم جسم الليمور أحمر، لكن بطنه وذيله ورجليه ووجهه أسود.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق