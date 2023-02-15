إسرائيل: بعد ساعات من البحث تم العثور على قرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر

وأشارت حديقة السفاري إلى أن "الليمور ليس خطيرًا، لكنه بري"، وقبل القبض على "ساي"، طلبت إدارة المتنزه من أي شخص رآه "ألا يقترب أو يحاول الإمساك به".

كشفت حديقة سفاري رمات غان في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على القرد "ساي"، بعد ساعات من البحث وذلك بعدما هرب من الحديقة أمس الثلاثاء، وهو قرد من نوع اللَّيْمُور الأحمر.

وغادر "ساي" ساحة عرضه في القفص الذي يعيش به الليلة الماضية، وهرب إلى الحديقة الوطنية القريبة، وكانت الفرضية المطروحة هي أن "الليمور البالغ من العمر خمس سنوات سيبحث عن مكان للنوم في شجرة في الحديقة".

وأشارت حديقة السفاري إلى أن "الليمور ليس خطيرًا، لكنه بري"، وقبل القبض على "ساي"، طلبت إدارة المتنزه من أي شخص رآه "ألا يقترب أو يحاول الإمساك به".

ويعيش الليمور ذو الياقات الحمراء في البرية في مدغشقر، وهو من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

إنه أحد أكبر أنواع الليمور، ويبلغ طول جسمه حوالي 20 بوصة، ويبلغ طول ذيله 23 بوصة أخرى، ويزن ما بين 7.2 إلى 7.9 رطلاً. معظم جسم الليمور أحمر، لكن بطنه وذيله ورجليه ووجهه أسود.