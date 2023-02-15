الرئيس الإسرائيلي يعقد اجتماعات لدفع محادثات الإصلاحات القضائية المقترحة

تهدف هذه الاجتماعات إلى زيادة الضغط على الأطراف لدفعهم للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة

عقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سلسلة اجتماعات، أمس الثلاثاء، في مقر إقامته مع زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس وكذلك رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في البرلمان الإسرائيلي سيمشا روثمان.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى زيادة الضغط على الأطراف لدفعهم للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة، والتي أثارت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، مع تحرك التشريع في الكنيست وكفاح قادة الأحزاب للاتفاق على مكان وزمان إجراء المحادثات، وكرر هرتسوغ دعوته إلى التوصل إلى "أكبر قدر ممكن من الاتفاقات لصالح دولة إسرائيل ومواطنيها".

ودعا غانتس ولبيد، في نهاية الاجتماع، إلى "بدء محادثات دون شروط مسبقة حتى القراءة الأولى للقانون في الكنيست، من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق واسع".

بدوره قال غانتس، إنه "يأمل أن تجد مبادرة الرئيس ردا وأن يتصرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمسؤولية من أجل منع انقسام الأمة في سياق التحديات الأمنية والسياسية".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قدم روثمان ووزير المالية على فيسبوك مقاربة حل وسط للتوصل إلى اتفاقات مع المعارضة، وقالوا "نريد حقًا إقامة حوار مع الإرادة للتوصل إلى اتفاقات. نحن مستعدون للتخلي عن أشياء معينة".

وكانت دوريت بينيش، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في إسرائيل، قد دافعت في مقابلة خاصة مع i24NEWS، عن المحكمة وانتقدت الإصلاحات المقترحة حاليا، موضحة "أين يمكن أن يكون حل وسط وأين لا يمكن تقديم تنازلات"، كما حذرت من التأثير داخل إسرائيل وكذلك خارجه إذا تم الإصلاح القضائي كما هو مخطط له الآن.