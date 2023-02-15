البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تنتقد شرعنة البؤر الاستيطانية في مجلس الأمن

قال دبلوماسيون لدول اللجنة العليا التابعة للأمم المتحدة إنه بمجرد أن تنتهي البعثة من مشروع القرار ، سيتم تقديمه إلى مبعوث جامعة الدول العربية في مجلس الأمن

تستعد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل، بقرار من مجلس الأمن، لقرارها الأخير بالموافقة على شرعنة البؤر الاستيطانية والتقدم بخطط لبناء حوالي 10،000 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية.

تعرضت إسرائيل لسلسلة من العمليات العدائية التي أزهقت أرواح عشرة إسرائيليين خلال نهاية الأسبوعين الماضيين، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على إثرها بالإجماع إضفاء الشرعية على تسعة مواقع استيطانية، وستجتمع الإدارة المدنية قريباً للموافقة على بناء وحدات سكنية جديدة في التجمعات اليهودية القائمة في الضفة الغربية.

وأصدرت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أعربت فيه عن قلقها ومعارضتها لقرار مجلس الوزراء، بينما أدانته أيضًا مجموعة من أعضاء مجلس الأمن. كما انضمت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتركيا والنرويج ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى مجموعة الإدانات، بينما التزمت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب الموقعة على اتفاقيات ابراهيم الصمت حيال هذه القضية.

وقال دبلوماسيون لدول اللجنة العليا التابعة للأمم المتحدة إنه بمجرد أن تنتهي البعثة من مشروع القرار، سيتم تقديمه إلى مبعوث جامعة الدول العربية في مجلس الأمن - الإمارات العربية المتحدة.

تعمل البعثة الفلسطينية على حشد التأييد للتصويت على القرار، رغم أنه يواجه معارضة من الولايات المتحدة بينما تضغط إسرائيل على أعضاء المجلس لعدم دعمه. كتب مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء يحثه فيها على إدانة سلسلة الهجمات العدائية الأخيرة في القدس والتي قتل فيها 11 مدنيا إسرائيليا.