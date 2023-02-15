وفق ما ذكره المصدر، فقد تلقّت السفارة السعودية فجر اليوم مكالمة هاتفية، من قبل المتورّط، هدّد فيها بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة.

أفاد التلفزيون الجزائري أن مصالح الأمن الجزائرية أوقفت، اليوم الأربعاء، شخصا هدّد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، ووفق ما ذكره المصدر، فقد تلقّت السفارة السعودية فجر اليوم مكالمة هاتفية، من قبل شخص مجهول هدّد فيها بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة.

مصالح الأمن وفور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي. ليتمّ إخضاعه إلى مراقبة وفحوصات طبية نفسية، قبل أن يقدّم أمام العدالة.