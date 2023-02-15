مجلس مدينة برشلونة يرفض تعليق التوأمة مع تل أبيب

رفض مجلس مدينة برشلونة، اليوم الأربعاء، قرار العمدة أدا كولاو، الذي اتخذه الأسبوع المنصرم، بتعليق العلاقات مع تل أبيب بعد 25 عامًا من التوأمة

رفض مجلس مدينة برشلونة، اليوم الأربعاء، قرار العمدة أدا كولاو، الذي اتخذه الأسبوع المنصرم، بتعليق العلاقات مع تل أبيب بعد 25 عامًا من التوأمة، في تصويت رمزي. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة لن تجعل من الممكن التأثير على قرار رئيسة البلدية، خلال هذا التصويت، صوّت أعضاء مجلس البلدية من حزب العمدة، الذين يُطلق عليهم اسم "برشلونة مشترك" (اليسار الراديكالي)، لصالح اقتراح أدا كولاو.

خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز علاقات برشلونة مع الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان العاملة ضد إسرائيل، ورفضت أيضا من قبل جميع الأطراف الممثلة في مجلس المدينة باستثناء العمدة.

وفي السياق اعتبرت الجاليات اليهودية في إسبانيا بأن "القرار معاد للسامية ولا يعبر عن طبيعة المجتمع في برشلونة مناشدين المواطنين العمل من أجل التعايش ومكافحة معاداة السامية"، وكانت ردود الافعال الحقيقية الخفيّة فقد بدأت منذ سنوات ضد رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو.

وكان عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا قد اقترح أن تحل مدينته محل العاصمة الكاتالونية وتوأم العاصمة الإسبانية مع تل أبيب، من أجل إظهار "التزام مدريد بتعزيز العلاقات مع قوانين دولة ديمقراطية ومحترمة مثل إسرائيل" واعتبر مارتينيز ألميدا أن قرار رئيس بلدية برشلونة يحمل "دلالة واضحة معادية للسامية"، و "لا مكان لها".

وكانت أحزاب اليسار الإسباني المتشدد ونشطاء الـ BDS ، قد جمعت أكثر 5000 توقيع على عريضة لطرحها على مجلس بلدية برشلونة الشهر الوشيك، للتصوبت على إلغاء اتفاق توأمة المدن مع مدينة تل أبيب الإسرائيلية، والسبب بحسب زعمهم: “جرائم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

وقالت ديباجة العريضة: “إسرائيل ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتقتل آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال، وتعزز مشروع التطهير العرقي ونظام الأبرتهايد. على الأسرة الدولية أن تجبي ثمناً من إسرائيل وتعزلها مثلما حصل في الماضي مع جنوب إفريقيا. هذا طلب الشعب الفلسطيني، بأن توقف العلاقات مع إسرائيل إلى أن تُحترم حقوقهم”.