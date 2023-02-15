وزير الخارجية الأردني في دمشق: نعمل على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أنه خصص زيارته لدمشق "لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا".

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لقناة المملكة الأردنية الأربعاء، "إنه خصص زيارته لدمشق "لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا".

وأضاف الصفدي خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد على خلفية وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب قبل نحو أسبوعين تركيا وسوريا: "نحن الآن في لحظة إنسانية صعبة وهي لحظة إنسانية يعاني الأشقاء من الشعب السوري الشقيق من نتائجها الكارثية"، حسب النشر في الشرق الأوسط.

يذكر أن الأردن دفع بـ"طائرة مساعدات جديدة فضلا عن أعداد من الشاحنات الى دمشق وحلب، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتذهب باتجاه جميع أبناء الشعب السوري المتضرر".

من جانبه شكر المقداد نظيره الأردني مشيرا إلى أن الزيارة محط تقدير وتأتي في الوقت المناسب وكان شيئا طبيعيا أن يقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع أشقائه في سوريا".