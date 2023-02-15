المغرب يبحث توسيع استثماراته في مجال التكنولوجيا الحيوية بإسرائيل تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة

البياز:"نحاول فتح الطريق أمام المزيد من الشركات الناشئة للتعاون عبر الحدود، ونسعى إلى أن نرى كيف يمكننا دفع التعاون والاستثمارات في جميع أنحاء المنطقة"

في إطار سعي المغرب إلى توسيع استثماراتها في إسرائيل في مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصا عبر الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بما يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة عن بُعد، شارك وفد مغربي من شركات التكنولوجيا المغربية في مؤتمر" كراود" للاستثمار العالمي في القدس.

ووفق وكالة "رويترز"شارك الوفد المغربي في فعاليات المؤتمر الذي يُعقد هذا الأسبوع، يضم ممثلين عن شركات تكنولوجية مغربية تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الصناعي والطائرات المسيرة والطاقة الشمسية، إلى جانب "الميتافيرس" أو العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تكنولوجيات اللياقة البدنية والتدريب والموارد البشرية والعقار.

وافادت الوكالة نقلا عن رئيس الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ياسر البياز، إن "الصندوق يتطلع لتوسعة محفظته الاستثمارية في إسرائيل، بعدما استثمر الصندوق بالفعل في شركتين ناشئتين إسرائيليتين من بين 18 استثمارا قام بها عبر العالم، مضيفا أنه يجري حاليا تدارس صفقتين أخريين مع مؤسسات إسرائيلية"وتابع "الأمر المؤكد هو أننا نواصل دراسة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية"، وأضاف أن "الصندوق يتطلع للاستثمار في التكنولوجيا العميقة على وجه التحديد في قطاعات مثل الزراعة والأغذية وتكنولوجيا المناخ والتخمير الدقيق"، مبرزا أنه "عندما تكون في مجال التكنولوجيا العميقة فإن إسرائيل لا غنى عنها".

وشدد ياسر البياز على أنه "في مجال الاستثمارات ذات الطبيعة التكنولوجية، تكون الأولوية عادة للشأن الاقتصادي، موردا الاقتصاد قبل السياسة"، وتابع "نحاول فتح الطريق أمام المزيد من الشركات الناشئة للتعاون عبر الحدود، ونسعى إلى أن نرى كيف يمكننا دفع التعاون والاستثمارات في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد البياز أن محادثات تجري حاليا أيضا مع هيئة الابتكار الإسرائيلية الحكومية لتعزيز إسهامات الشركة المغربية، معتبرا أن مساهمة الصندوق في الاستثمار بإسرائيل تلقى دفعة قوية من خلال الاتفاق الدبلوماسي الموقع سنة 2020 بين المغرب وإسرائيل، وكذا العلاقات التي تربط هذه الأخيرة بدول عربية أخرى مثل الإمارات والبحرين.