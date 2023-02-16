الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عملية الخليل التي أودت بحياة رونين حنانيا

هدم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بيت محمد الجعبري الذي قتل قبل نحو أربعة أشهر رونين حنانيا في عملية إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع قرب الخليل بالضفة الغربية.

هدم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس بيت الفلسطيني محمد الجعبري الذي قتل قبل نحو أربعة أشهر رونين حنانيا (50 عاما) في عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل في الضفة الغربية، وجرح اثنين آخرين، وفق النشر في واينت.

وبحسب تقارير فلسطينية، فقد تنادى بعض الشباب الفلسطينيين لإغلاق الشوارع والطرق في الخليل لحماية المنزل، وفي الوقت نفسه دعت قوات الجيش الجيران إلى الابتعاد عن موقع البيت المرشح للهدم وعدم التجول في المنطقة خلال الساعات القريبة.

ينتمي محمد الجعبري الذي عمل مدرسا للتربية الإسلامية في مدرسة جواد الهشلمون في الخليل لحركة حماس التي هنأت بالعملية، بشكل فوري.

يشار إلى أن الجعبري أطلق النار قبل أربعة أشهر على أب وابنه اللذين تواجدا قرب بقالة فلسطينية وتم تحييده من قبل ضابط أمن مدني بعد مطاردة قصيرة. واللافت أن رئيس حزب عوتسما يهوديت يعيش في الجوار في ما يدعى حي "جفعات هآفوت" وسارع حينئذ إلى طمأنة أنصاره عبر تويتر "عائلتي في مأمن من هجوم إطلاق النار على منزلنا في جفعات هآفوت. استمع لتعليمات قوات الأمن".