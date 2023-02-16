مصر تعلن عن استثمار تركي ضخم لأول مرة منذ 10 سنوات

الشركات التركية أعلنت عن نيتها ضخ استثمارات جديدة في مصر تزيد عن 500 مليون دولار بمجالات المنسوجات والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد أن تركيا تعهدت بإنشاء مصنعين جديدين في مصر بـ 100 مليون دولار، وهو أول استثمار تركي ضخم منذ عشر سنوات، وفق النشر في الأناضول.

وأضاف أن الشركات التركية أعلنت عن نيتها ضخ استثمارات جديدة في مصر تزيد عن 500 مليون دولار بمجالات المنسوجات والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية. لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر تزيد عن مليار دولار.

وأكد المتحدث المسؤول حرص الإدارة المصرية على النأي بالملف الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا عن أي خلافات لا سيما أن تركيا قطعت علاقاتها بمصر على خلفية ما عرف بأحداث رابعة، حيث ساند اردوغان في حينه حركة الإخوان المسلمين الذين تمترسوا في الميادين رفضا لسحب السلطة من أيديهم وإيداع رئيس مصر الإخواني محمد مرسي المنتخب السجن حيث توفى قبل انتهاء محاكمته.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم، كشفت الرئاسة التركية، عن تصافح الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس التركي أن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وأن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.