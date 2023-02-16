مفوض الشرطة الإسرائيلية: يجيب على بن غفير"التظاهر حق ديمقراطي وأنا مع قادة الشرطة"

مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي"أؤيد بشكل كامل اتخاذ القرار للقادة في الميدان طالما أنهم تصرفوا وفقًا لإجراءات شرطة إسرائيل ووفقًا القانون"

علق مفوض الشرطة كوبي شبتاي ظهر (الخميس) على انتقادات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لجنود حرس الأمن الذين قاموا يوم امس باخلاء بلدة في منطقة الضفة الغربية، وكتب في رسالة أرسلها إلى ضباط الشرطة:" أنا أؤيد بشكل كامل اتخاذ القرار للقادة في الميدان طالما أنهم تصرفوا وفقًا لإجراءات شرطة إسرائيل ووفقًا القانون. القرارات التي توضح عملياً مكانة ودور الشرطة في بلد ديمقراطي".

كما دعم شبتاي قائد منطقة القدس، اللواء دورون تورغمان، الذي تم استدعاؤه الأسبوع الماضي لـ "مكالمة توضيح" مع بن غفير بعد الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين في المظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس. وقال: "الاحتجاج حق ديمقراطي. يجب احتوائه وإدارته بالمساواة وضبط النفس.

وأضاف في رسالة إلى ضباط الشرطة: "نحن جميعًا، كمواطنين وضباط شرطة في فترة معقدة وهامة تتعلق بالمجتمع الإسرائيلي بأسره، ونرى الأهمية القصوى للوحدة، وهو أمر مهم جدًا لنا كمؤسسة وكمجتمع. ما هو مكتوب في قيم شرطة إسرائيل، تعمل شرطة إسرائيل على تطبيق القانون، ومنع الجرائم، وتعزيز القاعدة.الواجب المدني المتمثل في إطاعة القانون تعزيز القاعدة المدنية المتمثلة في طاعة القانون والحفاظ على أمن الممتلكات والحفاظ على النظام العام. مع احترام الشخص وحقوقه. وان القانون الأخلاقي لشرطة إسرائيل هو بوصلة أخلاقية توجه سلوك الشرطي في جميع الظروف".

وكتب أيضًا: "نحن شرطة المجتمع الإسرائيلي كله، ونعمل بحكم مسؤوليته عن السلام والأمن العام. وعلى هذا النحو، سنبقى دومًا تابعين لقوانين الدولة وسنواصل اتخاذ قرارات ليس لها اعتبارات خارجية، وبعيدة عن القانون. مكان القادة سيكون دائمًا في المقدمة وعلى رأس القوة. إنهم يثبتون وسيستمرون في إثبات القدوة الشخصية والمهنية والمسؤولية العليا. أتوقع أن تكونوا، أيها القادة وضباط الشرطة، حريصين للغاية على روح الشرطة وسنكون قدوة ومرساة لـ المجتمع الإسرائيلي بأكمله".

وانتقد وزير الأمن القومي بن غفير يوم أمس، عقب إخلاء البلدة في منطقة الضفة، بشدة المقاتلين المتواجدين هناك. وزعم بن غفير أنه يجب نقل قسم شرطة القدس إلى سلطة وزارته إثر "السلوك العنيف والمتطرف لضباط الشرطة، بتوجيه من وزير الأمن يوآف جالانت"، وفقًا لاتفاقيات التحالف الموقعة. وانتقده حين قال: "لن أسمح لأحد بتحويل جنود حرس الحدود إلى كيس ملاكمة والقيام بخطاب هجومي قد يضر بالرد العملي والمهني الذي كان مطلوبًا من الجنود منذ سبعة عقود".