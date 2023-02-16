حسن نصر الله: "حكومة اسرائيل تدفع الأمور في اتجاه صدامين كبيرين، الأول داخلي والثاني فلسطيني"

نصر الله: "نقف بإجلال أمام الشعب الفلسطيني، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة"

تحدث امين عام حزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس، عبر شاشة أمام أنصاره في بيروت، وتطرق إلى الأوضاع الداخلية في إسرائيل في ظل الاحتجاج المدني على الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة. كما بعث برسالة تهديد في اتجاه الولايات المتحدة وحذر من حرب في المنطقة.

وبحسب الأمين العام لحزب الله ، فإن "الوضع في اسرائيل غير مسبوق على الصعيد الداخلي وفي البيئة الاستراتيجية. تدفع الحكومة الحالية الأمور إلى صراعين رئيسيين، الأول داخلي، داخل إسرائيل، والثاني فلسطيني، وقد يمتد إلى المنطقة. لأول مرة يسمع في اسرائيل حديثاً عن حرب أهلية وسفك دماء وانفجار وشيك. أعرب مسؤولون كبار في اسرائيل عن مخاوفهم من حدوث انفجار داخلي، عندما تحدثوا عن انهيار الكيان. إنهم يتحدثون عن عقبة عمرها 80 عاما وهي أن البلاد لن تنجو أكثر من ذلك ".

وقال نصرالله ان "المقاومة الثانية هي المواجهة مع الفلسطينيين خاصة مع جيل الشباب. نحن نواجه مقاومة وانتفاضة فلسطينية حقيقية، وأهمية التهديدات الفردية أن يحتضنها الشعب الفلسطيني. الحكومة قد تدفع المنطقة كلها للتصعيد وهذا ممكن خاصة اذا هاجموا المسجد الاقصى في القدس ".

وخلال خطابه، توجه السيد حسن نصر الله، برسالة تعزية لسوريا وتركيا، حكومة وشعباً، بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.