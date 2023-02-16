بعد أكثر من 15 عاما: شركات الطيران الإسرائيلية تجدد رحلاتها المباشرة إلى تركيا

وقعنا اتفاقية طيران جديدة وبدأنا العمل في عدة جولات من المفاوضات والزيارات على الأرض من أجل تثبيت المرافق والاتفاق على الإجراءات التي ستمكن من عودة الرحلات

غادرت طائرة إسرائيلية من طراز إيرباص مطار بن غوريون، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى اسطنبول، يأتي ذلك في قوت تحسنت فيه العلاقات بين البلدين، وكانت رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية من وإلى تركيا قد توقفت تمامًا في أواخر عام 2007 بسبب سلسلة من الأزمات السياسية.

وبدأت العلاقات تتحسن مع الاستعادة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية التي تم الإعلان عنها العام المنصرم. قام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بزيارة إلى تركيا حيث التقى نظيره رجب طيب أردوغان في مايو/أيار المنصرم، وذلك عندما تم الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد وصل الثلاثاء المنصرم، إلى أنقرة في زيارة تضامنية وسط جهود الإنقاذ المستمرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا. وقالت رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية يائيل رافيا زادوك، لـ i24NEWS إنها كانت "مناسبة احتفالية للغاية" وتابعت"كان تجديد الرحلات وتوقيع اتفاقية طيران جديدة العنصر الأول في خارطة الطريق للتعافي، من أجل رفع مستوى العلاقة مع تركيا".

وأكدت يائيل رافيا زادو على أنه "تم لقد استأنفنا الحوار مع الجانب التركي في يوليو/تموز المنصرم. في غضون أسبوعين وقعنا اتفاقية طيران جديدة وبدأنا العمل في عدة جولات من المفاوضات والزيارات على الأرض من أجل تثبيت المرافق والاتفاق على الإجراءات التي ستمكن من عودة الطائرات الإسرائيلية "واضافت "هذا العمل تم بالاشتراك مع السفارة الإسرائيلية في أنقرة"

وأشارت رافيا زادوك إلى أن "توقيت مغادرة أول طائرة إسرائيلية مهم بسبب الزلزال الذي ضربت تركيا" ووصفتها بـ "تضامن الطيران والصداقة" حيث يتم أيضًا نقل المساعدات الإنسانية على متن الطائرة. وأشارت إلى أن"بعض المعدات الطبية والأدوية والإمدادات التي ستكون مفيدة للغاية ومطلوبة للغاية".

وقالت:"أخبرتنا شركة"يسراير" إنهم مستعدون لشحنها على متن رحلاتهم، وهو دعم مستمر لتركيا"، مشيرة إلى "الجهود الجبارة للمجتمع المدني الإسرائيلي الذي جمع أطنانًا من المساعدات لضحايا الزلزال التركي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد قال، الثلاثاء المنصرم، خلال زيارته لأنقرة إن "الخطوط الجوية الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا، الخميس الوشيك"وبحسب الوزير، فإن هذه الخطوة ستمثل مزيدًا من التحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين التي "ستشهد تحسنا مستمرا في الأيام والأشهر المقبلة".وتابع "سيتم استئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية في غضون يومين من الآن وستستأنف جميع الشركات الثلاث الكبرى في إسرائيل رحلاتها إلى تركيا". وأضاف: " 800 ألف إسرائيلي زاروا تركيا العام الماضي، وسنتجاوز بالتأكيد المليون زائر".