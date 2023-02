الأردن: امرأة تحتال على 3 شركات تأمين بـ "دمية في القبر"

كشف مصدر أمني أردني أن التحقيقات قادت إلى مخطط قامت به امرأة بالاشتراك مع عدد من الأشخاص نهاية العام المنصرم،حيث احتالت على 3 شركات تأمين عن طريق فبركة حادثة وفاتها والحصول على مبلغ مليون ونص المليون دينار (2 مليون دولار) بوصل تأمين على الحياة، وأقامة جنازة وفتح بيت للعزاء وبدأت بعد ذلك تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق عدد من المحامين. بحسب "سكاي نيوز عربية".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .