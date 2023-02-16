الأردن: امرأة تحتال على 3 شركات تأمين بـ "دمية في القبر"

قامت المرأة بالتأمين على الحياة لدى 3 شركات أردنية، وهي "المجموعة العربية الأوروبية للتأمين"، وشركة "الأولى للتأمين" (سوليدرتي)، و"الشركة الأمريكية للتأمين

كشف مصدر أمني أردني أن التحقيقات قادت إلى مخطط قامت به امرأة بالاشتراك مع عدد من الأشخاص نهاية العام المنصرم،حيث احتالت على 3 شركات تأمين عن طريق فبركة حادثة وفاتها والحصول على مبلغ مليون ونص المليون دينار (2 مليون دولار) بوصل تأمين على الحياة، وأقامة جنازة وفتح بيت للعزاء وبدأت بعد ذلك تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق عدد من المحامين. بحسب "سكاي نيوز عربية".

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واشترك مع المرأة التي تدعى "البتول"، أشخاص آخرون يعملون في الطب الشرعي ومستشفيات خاصة في شرق عمان، بلغ عددهم نحو 8 أشخاص تم توقيف 6 منهم، بمن فيهم الأب، الذي يعمل في قطاع السياحة.

وقامت المرأة بالتأمين على الحياة لدى 3 شركات أردنية، وهي "المجموعة العربية الأوروبية للتأمين"، وشركة "الأولى للتأمين" (سوليدرتي)، و"الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة" (اليكو).

وبجسب المصدر الأمني الأردني، تولد الشك لدى العاملين في شركات التأمين وخاصة عند عدم الحصول على ملف طبي للمرأة، لتقوم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بحادثة الوفاة ليتبين أنه لا صحة لحادثة الوفاة وتم نبش القبر الذي ادعوا دفن المرأة به ليتم العثور على مجسم "لعبة بلاستيكية" تم دفنها بالقبر.

واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على كتاب موجه من اتحاد التأمين الأردني لشركات التأمين تضمن معلومات بشأن القضية والتأكد على التعاون مع الأمن العام لمنع تكرار عمليات الاحتيال وكشف أي تلاعب سابق.