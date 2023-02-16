إسرائيل: روسية تكافح لاستعادة أطفالها الذين اختطفهم زوجها الفلسطيني في رام الله

كريستينا:"لقد أصيبت ابنتي بصدمة شديدة لدرجة أنها جلست في حضني تبكي، وتتوسل إليه أن يتوقف عن ضربي. لذا أمسكها من رقبتها، ورفعها وهزها"

لم تر كريستينا أطفالها منذ ديسمبر/كانون الأول المنصرم، عندما اصطحبتهم لرؤية والدهم. في الشهرين المنصرمين، كريستينا الآن في إسرائيل. الأطفال في الأراضي الفلسطينية مع عائلة زوجها. لكن هذه ليست ملحمة اختطاف عادية. وهي تشمل عدة دول وحدود عديدة وحتى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كريستينا ومحمد يعيشان معًا منذ 12 عامًا ولديهما طفلان، سعيد، 10 أعوام، ودارينا، 7 أعوام. لقد عاشا معًا في رام الله، لكنها لم تكن قصة خيالية. كانت كريستينا تسكن في منزل زوجها، ممنوعة من المغادرة، وعانت من سلوكه العنيف. تقول كريستينا: "بعد العمل، عاد إلى المنزل متعبًا، صرخ في الأطفال ليصمتوا. أخبرهم أنه متعب، وأنه يريد النوم. أخبرني أن أجبرهم على السكوت" وتابعت "عندما حاولت أن أشرح له أنه من الطبيعي أن يصرخ الأطفال، كان يضربني أمامهم".

وتضيف: "أحيانًا كان سعيد يخبرني أنه يخفي السكاكين قبل أن يعود محمد إلى المنزل. رأى زوجي يضع سكينًا في حلقي عدة مرات". ثم امتد عنف محمد تجاه كريستينا إلى الأطفال. تقول كريستينا التي بدأت تقلق على سلامتها: "لقد أصيبت ابنتي بصدمة شديدة لدرجة أنها جلست في حضني تبكي، وتتوسل إليه أن يتوقف عن ضربي. لذا أمسكها من رقبتها، ورفعها وهزها". وقالت: "أصبح غير مستقر للغاية. بدأ في تناول مضادات الاكتئاب. غالبًا ما كان يفقد أعصابه. كان غاضبًا منا. بدأ يضربني. رأى الأطفال كل هذا، وبكوا. وهدد بقتلنا جميعًا".

وقالت كرستينا إنها عندما سألت زوجها عن إمكانها العودة إلى روسيا مع طفليها رفض محمد. "لقد هددنا بقطعنا إربا وإرسالنا إلى روسيا في توابيت إذا تجرأنا على تركه".ومع ذلك، تمكنت كريستينا من الفرار إلى إسرائيل مع أطفالها، ووجدت ملاذًا في تل أبيب. تم تسجيل سعيد ودارينا في المدرسة وأصبحت حياتهما أخيرًا حياة الأطفال العاديين. كريستينا ليست إسرائيلية. هي مواطنة روسية وأولادها فلسطينيون.

رفع محمد دعوى قضائية في محكمة إسرائيلية ونجح في الحصول على زيارة تحت المراقبة بعد أن تصرف بشكل جيد، قضى أربع ساعات بمفرده مع سعيد ودارينا. كان عليه أن يعيدهما إلى كريستينا. لكن محمد رفض، "حاولت الاتصال عدة مرات. لم يرد ابني. كان لدي شعور بأن هناك خطأ ما. أتيت لأخذهم قبل 20-30 دقيقة. مرت ساعة. لم يعيدهما. أدركت لن يعيدهما أبدًا ".

ذهبت كريستينا على الفور إلى الشرطة. لكنها ليست مسألة بسيطة. لا يحق للشرطة الإسرائيلية العمل في الأراضي الفلسطينية. وهذا بالضبط ما كان محمد يعتمد عليه. "لقد تمكنوا من تتبع هاتف زوجي - لقد كان بالفعل في الأراضي الفلسطينية، في سلفيت. تعيش أخته هناك. كنت أعرف أنه أخذ أطفالي إلى المنزل."

وماذا سيحدث بعد ذلك؟

كريستينا ليست مواطنة إسرائيلية، لذلك ليس لها حقوق في هذا البلد. أطفالها ليسوا حتى روسيين، لذلك لا تستطيع السفارة الروسية مساعدتها. لا يمكن لشرطة إسرائيل الذهاب إلى رام الله، حيث لا توجد ولاية قضائية هناك. لذلك يبدو أنها تأمل فقط أن يغير محمد رأيه ويعيد الأطفال.

تلقت كريستينا شريط فيديو لأطفالها في الأراضي الفلسطينية. صُدمت من التناقض الصارخ بين حياتهم هناك والحياة التي أجبروا على التخلي عنها في إسرائيل.

قالت كرستينا:"أنا خائفة جدًا عليهما. بعد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهما هناك - كيف أن دارينا بمفردها على الطريق، وكيف تلعب في التراب، في البرد، ابنتي ليست سعيدة هناك، لقد اعتادت أن تكون طفلة سعيدة".

أخبرت كريستينا i24NEWS كيف تربي الأسرة التي يرعى أطفالها الأطفال. "لا أحد يراقبهم. إنهم يلعبون بالنار على الطرقات. عليهم أن يشاهدوا الحيوانات وهي تُذبح لتعتاد على رؤية الدم. ونشاطهم يوم الجمعة هو إلقاء الحجارة على نقطة تفتيش إسرائيلية. أنا خائف للغاية على أطفالي . لا أعرف ما يمكن أن يحدث لهم غدًا، أو حتى في الثانية التالية. لقد قمت دائمًا بحماية طفلاي - حتى عندما يضربني. من الذي سيحميهم الآن؟ إنهم جميعًا بمفردهما. لا يوجد أحد ليحميهما هما صغيران جدا ".

كريستينا لا تعرف أي شخص في الأراضي الفلسطينية يمكنه مساعدتها في استعادة أطفالها. ويستمر القلق في قضمها. وتابعت"أنا خائف جدًا عليهما. كل يوم ا، أخشى أن يؤذيهما، ، وأنا أعلم ذلك. إنهما صغيران جدًا، وعاجزان جدًا. يجب إعادتهمافي أقرب وقت ممكن، من يدري كيف يمكن أن ينتهي بهما المآل؟ "

وتحدث زوجها محمد عبر محاميه خالد يوسف: "إن وصف موكلي الذي قدمته السيدة كريستينا هو لغرض الحصول على ميزة تداولية في الإجراءات القانونية الجارية بين الطرفين والتي قدمتها لها قبل أيام. قبل نشر المقال، وغني عن القول إن زوجها طبيب وليس معتدي على أطفال أو قاتل متسلسل، يعمل في مستشفى في إسرائيل، ولا علاقة له بطريقة تقديمه في المقال".

وتابع المحامي"اختطفت السيدة كريستينا الأطفال من أراضي السلطة الفلسطينية وكما أوضحت كتابةً أنها تنوي الفرار خارج حدود البلاد مع الأطفال لمدة أربعة أشهر، ولم يتلق موكلي أي مؤشر على مصير القاصرين. في نهاية المطاف، وبعد تحقيق أجرته السلطة الفلسطينية، أصبح من الواضح أن الأطفلين تم اختطافهما من أراضي دولة إسرائيل".

ذهب موكلي إلى المحكمة بدعوى تسليم القاصرين، وبعد تلقي تقارير من مسؤولين إسرائيليين ومحامي أطفال، أصبح من الواضح أنه لا يوجد خطر على أطفال موكلي. وغني عن القول، أن السيدة كريستينا لم تفعل ذلك. قدمت أي شكاوى عنف ضد موكلي.

وفقًا لحكم المحكمة، يُحظر على موكلي اصطحاب الأطفال إلى خارج حدود دولة إسرائيل دون أمر من المحكمة. لديه قرار قضائي من المحكمة المختصة بالنظر في قضية القاصرين وحضانة القاصرين من قبل محكمة رام الله يأمر كريستينا بإعادة القاصرين إلى مكان إقامتهما الأصلي. يخضع القاصران لإشراف المساعدة الاجتماعية والأشخاص الأكفاء في مناطق السلطة".