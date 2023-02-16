تركيا: هزة أرضية جديد بقوة 5.2 درجة شعر بها سكان شمال إسرائيل

شعر بالهزة الأرضية سكان المنطقة في سوريا ولبنان وشمال إسرائيل، وجاء الحادث بعد 10 أيام من الزلزال المدمر الذي خلف أكثر من 42 ألف قتيل في أنحاء تركيا وسوريا.

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على سلم ريختر تركيا، مساء اليوم الخميس، وشعر به سكان المنطقة في سوريا ولبنان وشمال إسرائيل، وجاء الحادث بعد 10 أيام من الزلزال المدمر الذي خلف أكثر من 42 ألف قتيل في أنحاء تركيا وسوريا.

من جهته، أعلن المركز الأورومتوسطي للزلازل أن هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وأكدت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن ولاية هاتاي، جنوبي البلاد، تعرضت لهزة أرضية بقوة 5.1 درجة.

فيما أشارت وكالة "سانا" السورية الرسمية إلى حدوث هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى.