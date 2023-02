عبداللهيان: مزاعم وجود علاقة بين زعيم القاعدة وايران غير صحيحة

استنكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مزاعم الولايات المتحدة بشأن وجود من يُعتقد أنه الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في إيران، كما رفضت طهران بيانا خليجيا أميركيا اتهمها بمواصلة سياسة زعزعة الاستقرار. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

كما ووجه وزير الخارجية الايراني، نداءً لمسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة "ايرانوفوبيا" ، معتبرا مزاعم وجود علاقة بين زعيم تنظيم القاعدة وبين ايران بانها مثيرة للسخرية.

وفي الرد على المزاعم التي ساقها "نيد برايس" ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بوجود "سيف العدل" زعيم تنظيم القاعدة في إيران كتب امير عبداللهيان في تغريدة على تويتر: أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة. فبركة اخبار عن زعيم القاعدة وربطها بإيران مثير للسخرية.

وأضاف: "الذين اوجدوا القاعدة وداعش، مسؤولون عن تنامي الإرهاب في العالم. وقال وزير الخارجية لمسؤولي البيت الأبيض: لا تعطوا العنوان الخطأ".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المواطن المصري سيف العدل صار زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو/تموز 2022.