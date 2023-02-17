لأول مرة: القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي يزور إسرائيل

أوضحت واوية "زيارة القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي تأتي في إطار تثمين التعاون والعلاقة بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي” دون أن تحدد مدتها.

قالت نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، في تغريدة على تويتر،أمس الخميس، إن “القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي محمد بنوالي يجري زيارة إلى إسرائيل”وأوضحت أن "زيارة القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي تأتي في إطار تثمين التعاون والعلاقة بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي” دون أن تحدد مدتها.

وأشارت إيلا واوية إلى أن “البعثة المغربية زارت عدة مواقع عسكرية للتعرف عن كثب على التحديات الميدانية العسكرية لسلاح المدفعية الإسرائيلي”.

وبثّ الجيش الإسرائيلي على منصاته في شبكات التواصل الاجتماعي، صورا للمسؤول العسكري المغربي في زيارة لمواقع عسكرية إسرائيلية برفقة نظرائه من المسؤولين، دون الإشارة إلى موعد بدء الزيارة أو مدتها.

وكان المغرب قد دشن في 12 سبتمبر/ايلول من العام المنصرم مرحلة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل، عبر زيارة وصفت بـ”غير المسبوقة” للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية بلخير الفاروق إلى إسرائيل، شارك خلالها في مؤتمر دولي حول الابتكار في المجال العسكري.

جدير بالذكر أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال أفيف كوخافي، قام بزيارة المغرب في يوليوز/تموز الممنصرم. من جهته.