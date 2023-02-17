"نموذج للتعايش": مركز جديد للحوار بين الأديان يضم أول كنيس يهودي في الإمارات

مع وجود ثلاثة دور للعبادة في نفس المكان ، يعد بيت العائلة الإبراهيمي - الذي تم افتتاحه يوم الخميس في العاصمة أبوظبي - الأول من نوعه.

افتتحت الإمارات مركزًا يضم أول كنيس يهودي للعامة إلى جانب مسجد وكنيسة، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان في الدولة الخليجية، وتعد الامارات موطنًا لجالية يهودية صغيرة ولكنها نشطة وتؤدي عادة الصلاة في أماكن خاصة، ومع وجود ثلاث دور للعبادة في نفس الموقع، افتُتح "بيت العائلة الإبراهيمية" الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي وهو الأول من نوعه في الدولة.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في دبي محمد خليفة المبارك في بيان الجمعة "سيكون المركز منبرا للتعلم والحوار ونموذجا للتعايش"، مصيفا "الزوار مدعوون للمشاركة في الخدمات الدينية والجولات المصحوبة بمرشدين والاحتفالات وفرص استكشاف الإيمان".

ودور العبادة الثلاثة متساوية في الحجم وتشترك في نفس الأبعاد الخارجيةوالكنيس اليهودي الآخر الوحيد في منطقة الخليج العربي يقع في البحرين التي تضم جالية يهودية صغيرة.

وأشادت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية بالإمارات لافتتاحها دار عبادة أخرى في المنطقة.وقالت في بيان "نحن متحمسون بشكل خاص لرؤية كنيس يهودي آخر بني في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك شيء مميز جدا حول كنيس يهودي يجري بناؤه في دولة مسلمة".