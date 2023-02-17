إيران: الاحتجاجات تعود إلى شوارع عدة مدن في البلاد

قُتل أكثر من 529 متظاهر في المظاهرات، وفقًا لنشطاء حقوقيين، واعتُقل ما يقرب من 20 ألفًا وسط حملة قمع عنيفة من قبل قوات الأمن الإيرانية التي تحاول قمع المعارضة

أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات هزت عدة مدن في إيران في أكثر مظاهرة انتشارًا منذ أسابيع، بعد تباطؤ واضح في الاضطرابات المستمرة منذ شهور والتي اجتاحت البلاد، ودعت الاحتجاجات إلى الإطاحة بنظام الملالي، بمناسبة احياء 40 يومًا على إعداماثنين من المتظاهرين الشهر المنصرم، اللذين أُعدما شنقًا بعد فترة وجيزة من تسليم اثنين آخرين نفس المصير لتورطهم في الاضطرابات.

وتحولت الاحتجاجات - التي بدأت في سبتمبر/أيلول من عام 2022 على وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران لانتهاكها سياسة الحجاب - إلى واحدة من أجرأ التحديات التي تواجه إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأظهرت مقاطع فيديو مظاهرات ليلية في عدة أحياء بالعاصمة طهران وكذلك في مدن كرج وأصفهان وأراك وعزة في محافظة خوزستان، وفي المناطق الكردية بغرب إيران، سُمعت أصوات في مقاطع فيديو تهتف "الموت للديكتاتور" ، وهي دعوة سمعت مرارًا وتكرارًا في الاحتجاجات التي تستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى في مدينة مشهد الشيعية المقدسة متظاهرين يهتفون: "أخي الشهيد ، ننتقم لدمك".

وقالت جماعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إن تسجيلات مصورة أظهرت مظاهرات في العاصمة طهران، وفي مدن أراك وأصفهان وإيزيه في محافظة خوزستان وكرج. لم تتمكن وكالة أسوشيتيد برس من التحقق على الفور من مقاطع الفيديو، التي تم تعتيم العديد منها أو عرض مشاهد ليلية محببة.

ومنذ بداية الاحتجاجات في إيران، قُتل أكثر من 529 متظاهر في المظاهرات، وفقًا لنشطاء حقوقيين، واعتُقل ما يقرب من 20 ألفًا وسط حملة قمع عنيفة من قبل قوات الأمن الإيرانية التي تحاول قمع المعارضة.

وبدا أن الاحتجاجات تراجعت تدريجياً في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عمليات الإعدام والقمع، ومع ذلك استمرت أعمال العصيان المدني بلا هوادة. يتردد صدى الهتافات الليلية المناهضة للنظام في أنحاء طهران والمدن الأخرى. شبان يرشون شعارات تندد بالجمهورية ، أو يحرقون اللوحات الإعلانية واللافتات الموالية للحكومة على الطرق السريعة الرئيسية. نساء غير محجبات يظهرن في الأماكن العامة على الرغم من التحذيرات الشديدة من المسؤولين.