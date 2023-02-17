نشطاء فلسطينيون يدعون إلى "يوم الغضب" في القدس وسكان غزة يحتجون على الحدود

تعهد جماعة "عرين الأسود" في بيان بـ "الرد على اعتداءات شرطة الاحتلال" ، مضيفًا: "نحن معكم ، وقلوبنا معكم ، وسنقاتل معكم دائمًا".

دعت جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة، اليوم الجمعة، إلى "يوم غضب" في القدس الشرقية، مما أثار القلق حيث تجمع مئات من سكان غزة احتجاجًا على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وتم حث سكان مدينة القدس الشرقية على إشعال الإطارات وإعلان العصيان المدني من خلال إغلاق الشوارع وتدمير كاميرات المراقبة التابعة للشرطة - مع استمرار التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة.

وتعهد جماعة "عرين الأسود" في بيان بـ "الرد على اعتداءات شرطة الاحتلال" ، مضيفًا: "نحن معكم ، وقلوبنا معكم ، وسنقاتل معكم دائمًا".

وجاءت تهديدات، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت يُزعم أن القوات الإسرائيلية تتعامل بخشونة مع أطفال فلسطينيين عند حاجز مخيم شعفاط للاجئين عندما رفضوا التفتيش.

ومن جهته حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، (الشاباك)، من أنه يجب تؤخذ "تهديدات" عرين الأسود على محمل الجد، وقال إنه يستعد لـ "يوم الغضب"، على الرغم من أن التهديد غير واضح نسبيًا حيث يوجد دائمًا هدوء متوتر في المنطقة. لكن الوضع صعب بالنسبة للفلسطينيين في القدس الشرقية. يمكن أن تؤدي عواقب الاستجابة لمثل هذه الدعوات لأعمال الشغب إلى إشتباكات، لذلك يتوخى السكان الحذر بشأن كيفية احتجاجهم.

في غضون ذلك، تجمع سكان غزة بالمئات على الحدود الإسرائيلية بالقرب من السياج الأمني، حيث أشعلوا النار في الإطارات، في ما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على بعض المتظاهرين لتفريق الحشد، الذي غادر في نهاية المطاف منطقة الحاجز الأمني، وفقا لتقارير من حركة حماس في غزة.

ولا تزال التوترات تتصاعد قبل حلول شهر رمضان المبارك، لا سيما في القدس. في اجتماع في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن "الفصائل في غزة غير مهتمة بالتشجيع على الهدوء، ولم يتضح ما يمكن أن يحدث في الأشهر المقبلة."