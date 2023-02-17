تقرير: إسرائيل أجرت محادثات أمنية مع السعودية بشأن التهديد الإيراني

دانا سترول: "نعتقد أن تكامل المناطق الأخرى والبدء في الجلوس على طاولة واحدة مع إسرائيل هو في مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة".

أجرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة محادثات مع السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لتطوير علاقات عسكرية واستخباراتية أوثق بين البلدين وسط قلق متزايد بشأن التهديد الإيراني، بحسب ما أوردع موقع "بلومبرغ نيوظ"، اليوم الجمعة.

ونقلاً عن عدة مصادر لم تسمها على دراية بالمناقشات، أفادت "بلومبيرغ نيوز " أن مسؤولين إسرائيليين وسعوديين عقدوا اجتماعات قبل مجموعة عمل أخيرة حول الدفاع والأمن في الرياض بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أنه من المتوقع إجراء مزيد من المشاركة في براغ بالتزامن مع مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي بدأ اليوم الجمعة.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانا سترول: "نعتقد أن تكامل المناطق الأخرى والبدء في الجلوس على طاولة واحدة مع إسرائيل هو في مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وشهدت الأشهر الأخيرة تضاعف الاتصالات الرسمية بين السعودية وإسرائيل، مما أثار التشجيع على فكرة أن البلدين يمكن أن يشكلان رابطة استراتيجية. كما قال مسؤولون دبلوماسيون كبار لـ i24NEWS إن الأمر كان مجرد "مسألة وقت" قبل أن تقوم الدولة الخليجية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اشار إلى أن بناء دولة فلسطينية شرط أساسي لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. وقال بن فرحان في مقابلة مع "بلومبرغ": "قلنا دائمًا إننا نعتقد أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة". لكن تسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني شرط لاتفاق مستقبلي بين اسرائيل والسعودية ".

حيث يعتبر رأب الصدع التاريخي بين إسرائيل - حليف رئيسي للولايات المتحدة - والمملكة العربية السعودية - أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط - من شأنه أن يمثل إعادة ترتيب كبيرة للسياسات الإقليمية.

ومع ذلك، قد تعتمد العلاقة الكاملة على اتفاق يتعلق بمطالبة السعودية لإسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تبدو أقل احتمالية من أي وقت مضى بسبب تصاعد التوترات والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.