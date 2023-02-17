المرصد السوري: مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا في هجوم لتنظيم "داعش" بريف حمص

يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع السبت في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم

أفاد التلفزيون السوري، مساء الجمعة، بمقتل أكثر من 53 شخصا جراء هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي، و قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق أن ما لا يقل عن 36 مدنياً قتلوا في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" وسط سوريا كانوا يقطفون الكمأ في السخنة بمنطقة تدمر في ريف حمص".

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع السبت في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتا إلى خطف ستين شخصا في الهجوم نفسه.وأضاف المرصد أن 25 من هؤلاء أفرج عنهم الجمعة في حين لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكثف تنظيم "داعش" في الاشهر الاخيرة هجماته الدامية رغم خسارته معاقله في سوريا والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وفي السياق متصل، لقي 4 سوريين مصرعهم وأصيب 10 آخرون، في حادثة اعتداء مشابهة برصاص أفراد تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في سوريا، قبل 5 أيام. وأفادت وكالة "سانا" السورية حينها، بأن المواطنين السوريين تعرضوا لهجوم بالرشاشات من تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر، خلال جمعهم للكمأة، ما أسفر عن مقتل 4 بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

وتنظيم "داعش" ينشط منذ سنوات في تلك المنطقة والبادية السورية وبعمل على استهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء، حيث لا تزال هناك العديد من جيوب"داعش".وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.