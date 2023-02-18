زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تتجاوز 45 ألف قتيل

وصل عدد القتلى في تركيا، إلى 39 ألفاً و672 شخصاً، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو أسبوعين إلى أكثر من 45 ألفاً قتيل وفق آخر البيانات الرسمية، مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

ووصل عدد القتلى في تركيا، إلى 39 ألفاً و672 شخصاً، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، بينهم 4 آلاف و400 في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، فيما أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى، وأطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية و"القبرصية التركية"، أمس الجمعة، حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا.

وعلى مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 ملياراً و146 مليوناً و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

ووصفت وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الكبرى في تاريخ الجمهورية، وأطلق عليها اسم "تركيا قلب واحد"، وحظيت بمشاركة واسعة من الأتراك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة: إن "شعبنا سيُظهر كرمه مجدداً بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال"، وأشار إلى أن "كافة المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال".

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية مناشدة، الجمعة، لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "المناشدة الأولية تتناول الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة المنظمة منذ وقوع الزلزال وأولويات التعامل مع التداعيات الصحية في البلدين".

وأمس الجمعة، قالت هيئة الطوارئ التركية "أفاد" إن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ضربت ولاية إلازيغ جنوب تركيا، كما أعلنت أن هزة أرضية جديدة ضربت "كهرمان مرعش" بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.