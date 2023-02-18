سوريا: مقتل 53 شخصاً إثر هجوم استهدف ورشات جني الكمأة شرقي حمص

وأكدت وكالة "سانا" السورية أن "53 مواطناً كانوا يجمعون الكمأة قُتلوا أمس الجمعة، في اعتداء نفذه تنظيم داعش

أفادت وسائل إعلام سورية، أمس الجمعة، أن "تنظيم "داعش"شن هجوما في مدينة السخنة، بريف حمص الشرقي، أدى إلى مصرع أكثر من 50 شخصا أثناء جمعهم الكمأة"، فيما قالت وسائل إعلام معارضة للنظام، أن "عناصر من مليشيا "لواء فاطميون" التابعة للمليشيات الإيرانية هم من قاموا بالهجوم".

وأكدت وكالة "سانا" السورية أن "53 مواطناً كانوا يجمعون الكمأة قُتلوا أمس الجمعة، في اعتداء نفذه تنظيم داعش جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي"، فيما أشار "راديو الكل" المعارض للنظام إلى أن "مليشيا (فاطميون) الإيرانية أعدمت، أمس الجمعة، رمياً بالرصاص 56 مدنياً، بينهم 8 نساء أثناء جمعهم للكمأة قرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي".

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأمريكى، قتل قيادى داعشى يدعى حمزة الحمصى فى عملية عسكرية فى الأراضى السورية، نفذت الخميس الماضي، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن العملية أسفرت عن جرح 4 أمريكيين خلال العملية التي استهدفت قياديا في تنظيم داعش شمال شرقي سوريا.