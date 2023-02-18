شركة السفن التي تشغل السفينة الاسرائيلية المستهدفة بخليج عمان: جسم طائر هاجم السفينة المملوكة لايال عوفر

أكد البيان الصادر والذي نقلته هيئة البث الرسمية "كان" أن الهجوم تسبب بأضرار طفيفة للسفينه، وأن ولا أي فرد من أعضاء الطاقم أصيب في الهجوم".

أكدت شركة Eletson اليونانية، التي تشغل ناقلة النفط في السفينة التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية Zodiac المملوكة من قبل رجل الأعمال الإسرائيلي ايال عوفر، أن السفينة هوجمت الأسبوع الماضي من قبل جسم طائر.

وأكد البيان الصادر أن الهجوم تسبب بأضرار طفيفة للسفينه، ووقع الهجوم يوم الجمعة الماضي في خليج عمان، وأن ولا أي فرد من أعضاء الطاقم أصيب في الهجوم.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت مساء الجمعة، عن استهداف سفينة تجارية إسرائيلية بطائرة إيرانية مسيرة في الخليج العربي، ومن جهتها قالت الوكالة في قناتها عبر "تلغرام" "هجوماً تم باستخدام طائرة شاهد 136 المسيرة الانتحارية واستهدف سفينة كامبور سكوير المملكة لرجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير إيال عوفر في الخليج العربي".

فيما اعتبرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن الهجوم الذي استهدف السفينة الإسرائيلية كان رداً على هجوم استهدف مصنعاً عسكرياً تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة اصفهان وسط إيران الذي وقع في 28 من يناير/كانون الثاني المنصرم، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه، بينما أكدت تقارير صحفية غربية أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الناجح.