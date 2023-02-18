عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب وحيفا ومراكز مدن اخرى

للمرة السابعة على التوالي: هذا المساء أيضًا، كما في كل ليلة سبت منذ الإعلان عن خطة ليفين-نتنياهو لإضعاف النظام القضائي، تُنظم مظاهرات في عشرات المواقع في جميع أنحاء اسرائيل - بما في ذلك التظاهرة الرئيسية في شارع كابلان قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

قبل المظاهرة الرئيسية في تل أبيب، سار الآلاف من ميدان ديزنغوف إلى شارع كابلان. لوحوا بعلم إسرائيل الضخم ونموذج ضخم لوثيقة الاستقلال.

Olivier Fitoussi/Flash90 نل ابيب

وفي بئر السبع، تظاهر حوالي 1500 شخص، وعند مفترق شير النقب خرج عدة مئات للاحتجاج على الإصلاح. في نتانيا، يتظاهر حوالي 8000 شخص، بمن فيهم زعيم المعارضة يائير لابيد، وفي حيفا، يتظاهر حوالي 17000 شخص، وفي كفار سابا ، حوالي 7000 شخص، بمن فيهم رئيس معسكر الدولة،وزير الأمن السابق بيني غانتس.

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين.

Avshalom Sassoni/Flash90 تل ابيب مساء السبت

وتواصل إصلاحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المقترحة إثارة ردود الأفعال المعترضة على تلك الخطة والتي اعتبرها عدد كبير من المحاضرين القانونيين في أرقى الكليات الإسرائيلية نوعا من الانقلاب في نظام الحكم الهادف في نهاية المطاف إلى الإجهاز على سلطة القضاء وتغيير وجهها جذريا.

نشير إلى أن خطة ليفين الإصلاحية تشتمل على عدة بنود وهي:

ا أ- تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين تسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية.

ب- إلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة.

ج- تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.