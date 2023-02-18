وزير الخارجية السعودي: "الزيادة في بناء المستوطنات لن تجلب سلاما"

وأوضح الامير فيصل بن فرحان في كلمة له خلال جلسة حوارية ب‍مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي: "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

اشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم (السبت) ، الى التوترات الأمنية والتصعيد في الضفة الغربية، بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن "هناك تصعيد في المناطق وزيادة في عدد المستوطنات لن تؤدي الى السلام". وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء السياسي ـ الأمني ​​بتدريب تسعة بؤر استيطانية وربط المستوطنة الفتية بتيار الكهرباء والماء.

وقال الوزير السعودي هذه الأمور في المؤتمر الأمني ​​في ميونيخ ، مضيفا "نحن بحاجة إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية ووقف التصعيد الإسرائيلي". كما أشار إلى المفاوضات بين الغرب وإيران ، قائلاً "نريد العودة إلى الاتفاق ، لكن برؤية شاملة وبمشاركة خليجية". وبحسب قوله، فإن "شراء الأسلحة النووية من قبل الدول المعادية يؤجج سباق التسلح النووي في المنطقة. ونحن نؤيد شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية".

من جهة اخرى، قال وزير الخارجية السعودي :"علاقتنا جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة". وأكد أن "موقف مجلس التعاون الخليجي موحد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية".

وأشار بن فرحان الى أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص للحل، مضيفاً "سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض لكن القضايا بينهم معقدة".

وعن العلاقات مع واشنطن قال الامير فيصل بن فرحان "نختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف"، مضيفاً "في علاقتنا مع أميركا نراعي مصالحنا القومية". وتابع "نعمل مع أميركا في قضايا أمن واستقرار المنطقة".