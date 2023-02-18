مفوض الشرطة: "جميع الأجهزة الأمنية تستعد لموقف محاولة اغتيال سياسي"

لقد شهدنا بالفعل اغتيال رئيس الوزراء وإلقاء قنبلة يدوية على مظاهرة. يجب أن نخفض ارتفاع اللهب. سنفعل كل ما في وسعنا لمنع ذلك

كسر مفوض الشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي مساء اليوم (السبت)، صمته وأشار إلى تحذيرات مساعدي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين طالبوا بإقالته ، وأعلن: "أنا لست مستقيل". وقال شبتاي إن "جميع الأجهزة الأمنية تستعد لموقف من محاولة اغتيال سياسية." بحسب مقابلة له مع القناة 12 الاسرائيلية.

في بداية حديثه أشار إلى تصاعد العنف في إسرائيل وقال: "ان الوزير (بن غفير) محق في مطالبه بتأسيس الحرس الوطني. فالأصداء في الأجواء. لن أسميها انتفاضة لكن هناك تصعيد ".

وحول اقتراح السماح لمزيد من المواطنين بحمل السلاح، قال إن "السلاح في الأيدي الخطأ قد يكون أكثر خطورة. فمن يستطيع حمل السلا ، ماهر، تم تدريبه على ذلك ويستوفي المعايير - يجب أن يحمل السلاح. من المستحيل وضع شرطي في كل زاوية ".

ثم سئل عما إذا كان ينوي الاستقالة بعد أن دعا مقربو بن غفير إلى مساءلته، فأجاب: "أنا لن أستقيل. أنا في مرحلة تاريخية. لقد وقفت دائمًا على رأس القوة، أنا لم أكن خائفا من أي نزاع. ليس لدي نية للاستقالة. أنا أمثل وأعمل وفقا للقانون. الوزير هو الذي يضع السياسة ولكن الجميع يخضع للقانون وهذا هو الخط الذي يوجهنا ".

ثم سُئل عما إذا كان يخشى حربًا اهلية أو اغتيال سياسي. أجاب المفوض: "الوضع يبقيني مستيقظًا. نحن على منحدر حاد من الخطاب التحريضي. هذه فرصة لدعوة الجميع لالتقاط الأنفاس وعدم اللجوء إلى العنف اللفظي".

لقد شهدنا بالفعل اغتيال رئيس الوزراء وإلقاء قنبلة يدوية على مظاهرة. يجب أن نخفض ارتفاع اللهب. سنفعل كل ما في وسعنا لمنع ذلك. كل الاجهزة الامنية تستعد لذلك ".