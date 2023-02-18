المرصد السوري: قتلى في الهجوم المنسوب لاسرائيل في دمشق

هذا هو الهجوم الأول المنسوب الى إسرائيل بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

اعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم عن سماع دوي أصوات انفجارات في سماء دمشق، والتي نسبها التلفزيون السوري وقناة الميادين الى اسرائيل، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن الهجوم المنسوب الى إسرائيل استهدف منطقة كفر سوسة، والتي يتواجد بها بحسب التقرير منشآت ايرانية بما يشمل مدرسة وقال إن الهجوم أدى الى خسائر بشرية.

مع ذلك، ادعت جهات معارضة أخرى أن الاضرار جاءت بسبب صاروخ مضاد أطلقه الجيش السوري للتصدي للهجوم الإسرائيلي، مدير سلطة الطيران المدني السوري باسم منصور قال إن مطار دمشق الدولي يعمل بصورة اعتيادية ولم يتضرر من الهجوم.

الهجوم المنسوب الليلة الى اسرائيل هو الأول من الزلزال في سوريا، والذي وصلت خلاله جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية الى سوريا من عدة دول بما يشمل ايران، عن طريق مطار دمشق الدولي.