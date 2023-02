شعفاط: المحتجون يسدّون شوارع المخيم لمنع السكان من الخروج للعمل والدعوة للعصيان المدني

اندلعت احتجاجات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في عدة أحياء بالقدس الشرقية حيث قام متظاهرون بإغلاق الطرق بالإطارات المحترقة وحاويات القمامة، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ، قام المتظاهرون بإغلاق أحياء شعفاط والعيساوية وجبل المكبر وسلوان. وانطلقت "مظاهرة مدنية ليوم واحد" ضد الحواجز التي أقيمت الأسبوع الماضي رداً على الهجوم الدامي على ضابط حرس الحدود أصيل سواعد. كما انطلقت الاحتجاجات بسبب الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الدامية، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين غير القانونية.

وبحسب تقارير فقد اندلع شجار بين المحتجين والسكان الذين أرادوا الذهاب إلى العمل الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي قامت بفتح مفارق الطرق أمام حركة المرور.

يشار إلى أن شرطي حرس الحدود الرقيب أصيل سواعد ذي الـ22 عاما من قرية الحسينية شمال إسرائيل، فارق الحياة بعد إصابته بإطلاق نار وسط عملية طعن نفذها فتى (13 عاما) داخل حافلة عند مخيم شعفاط في مدينة القدس. وكان سواعد أصيب بصورة حرجة من قبل زميله الحارس ظنا من الأخير أنه يوجه النار باتجاه منفذ عملية الطعن.

مطلع السنة الجارية، أقدم أحد سكان المخيم عدي التميمي على قتل مجندة شابة (نوعا لازار) تحرس عند حاجز شعفاط بمدخل المخيم وفر هاربا. وتم تطويق المخيم في إثر ذلك بحثا عن منفذ العملية الذي ظل متواريا عن الأنظار حتى ظهر بعد 11 يوما من المطاردة عند مدخل مستوطنة معلي أدوميم حيث أفاد الجيش الإسرائيلي أنه كان ينوي القيام بعملية جديدة وتم تحييده بإطلاق النار عليه.