وزير الخارجية السعودي: العالم العربي بحاجة إلى تغيير نهجه تجاه سوريا

"العزلة لا تجدي نفعا. وأضاف أنه من الضروري إقامة حوار مع دمشق حول قضايا مثل الأزمة الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين من الدولة التي مزقتها الحرب"

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم السبت خلال مؤتمر أمني عالمي في ميونيخ إنه يتعين على الدول العربية تغيير نهجها تجاه سوريا.

وبحسب الدبلوماسي فإن العزلة لا تجدي نفعا. وأضاف أنه من الضروري إقامة حوار مع دمشق حول قضايا مثل الأزمة الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين من الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال الوزير "سترون أن هنالك إجماع متزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي ولكن في العالم العربي على أن الوضع الراهن غير مجد".

وأكد أنه يتم "صياغة" نهج مختلف لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار. كما تطرق آل سعود إلى قضية النازحين المدنيين، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف: "لذلك يجب أن يمر ذلك بحوار مع الحكومة في دمشق في وقت ما بطريقة تحقق على الأقل أهم الأهداف، خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية، عودة اللاجئين ، إلخ".

بينما أرسلت الرياض مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، ظلت دول عربية أخرى ملتزمة بالنأي بنفسها عن نظام الأسد ونشرت المساعدات فقط من خلال منظمات الإغاثة الدولية وتركيا.