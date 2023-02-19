نتنياهو يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفظ كامبو سكوير

قال نتنياهو خلال الاجتماع "في مواجهة الجبهة الإيرانية، جهودنا لا تتوقف لسبب بسيط - أن أعمال العدوان الإيرانية لا تتوقف".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأحد، إن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلة نفط، الأسبوع الماضي.

وأكد قبطان السفينة كامبو سكوير التي ترفع علم ليبيريا وقوع هجوم على السفينة، يوم السبت. وقال إنه في 10 شباط/فبراير، أثناء عبورها بحر العرب، تعرضت السفينة لأضرار طفيفة بفعل جسم جوي. تم الربط بين هذه السفينة وزودياك ماريتايم، تحت إشراف قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.

وقالت مصادر دفاعية وأمنية إقليمية إنها تشتبه في أن إيران وراء الهجوم ولم تعلق على الحادث. ورفضت طهران الاتهامات بأنها تقف وراء هجمات مماثلة في السنوات القليلة الماضية.

Twitter سفينة النفط كامبو سكوير

وقال نتنياهو خلال الاجتماع "في مواجهة الجبهة الإيرانية، جهودنا لا تتوقف لسبب بسيط - لأن أعمال العدوان الإيرانية لا تتوقف". "إيران تحاول باستمرار إيذاء دولة إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في أجزاء مختلفة من العالم. هجمات إيران لن تقيد تحركاتنا".

وأضاف "لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية ولن نسمح لها بإثبات وجودها على حدودنا الشمالية. نبذل قصارى جهدنا وسنبذل قصارى جهدنا لحماية مواطنينا ونرد بقوة على الهجمات ضدنا." تابع رئيس الوزراء.