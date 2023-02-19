إسرائيل: الجيش يحبط محاولة تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية

صادرت قوات الجيش الإسرائيلي، أربعة أسلحة نارية وعدة ذخائر قيمتها نحو 150 ألف شاقل (40 ألف دولار)، وتم نقل المشتبه به والأسلحة إلى الشرطة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إحباطه محاولة لتهريب أسلحة من الحدود اللبنانية، واعتقال أحد الأشخاص.

وصادرت قوات الجيش الإسرائيلي، أربعة أسلحة نارية وعدة ذخائر قيمتها نحو 150 ألف شاقل (40 ألف دولار)، وتم نقل المشتبه به والأسلحة إلى الشرطة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات الجيش الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي"، وأضاف: "تم استدعاء مقاتلي الجيش والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبه به وصادروا 4 مسدسات وعددا من المخازن بقيمة حوالي 150000 شاقل".

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وتحبط القوات الإسرائيلية بانتظام محاولات تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل وكذلك من الأردن إلى الضفة الغربية. العديد من الأسلحة غير المشروعة المتداولة في الأراضي الفلسطينية تأتي من عمليات التهريب ولكن أيضا من السرقة من قواعد الجيش الإسرائيلي.