بسبب المخاوف من هجمات ايرانية: سلاح البحرية الإسرائيلي يرفع جهوزيته في البحر الأحمر

تأتي هذه المخاوف بعد الهجوم على ناقلة النفط الاسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي

رفع سلاح البحرية الإسرائيلية مستوى يقظتها وجهوزيتها في البحر الأحمر، على خلفية المخاوف من هجمات ايرانية ضد مركبات ذات أهمية لدولة إسرائيل.

في العام الماضي ضاعف الايرانيون وجودهم في البحر الأحمر، عن طريق وضع جهات عسكرية في مركبات مدنية، هذه القضية بحسب "والا" تثير المخاوف في الجهاز الأمني، لكن أيضا لدى دول أخرى يعتبر البحر الأحمر لديها محورا تجاريا بحريا.

ويشار إلى أنه في شهر كانون ثاني/يناير الماضي وقع هجوم ضد منشأة عسكرية في مدينة أصفهان في ايران، ووجه الايرانيون إصبع الاتهام الى إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، وهددوا بالرد على الهجوم, وفي الأسبوع الماضي هوجمت ناقلة نفط يملكها الإسرائيلي ايال عوفر ، وبحسب التقرير هوجمت من قبل طائرة مسيرة انتحارية في الخليج العربي ولم يتم التبليغ عن مصابين.

واتهم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ايران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الاسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي.