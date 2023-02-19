السفير الأمريكي لدى إسرائيل :لن نجلس ونراقب إيران وهي تحصل على سلاح نووي وعلى إسرائيل أن تفعل ما يجب القيام به

أضاف توم نيديس، "هذه ديمقراطية حية ونابضة بالحياة [...] ما يربطنا معًا هو حب الديمقراطيات والمؤسسات. وهو ما يسمح لنا بالدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة"

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس، اليوم الأحد في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى المنعقد في القدس: "أنا لا أشارك في كيفية اختيار الإسرائيليين لمحكمتهم العليا".

وأضاف توم نيديس، "هذه ديمقراطية حية ونابضة بالحياة [...] ما يربطنا معًا هو حب الديمقراطيات والمؤسسات. وهو ما يسمح لنا بالدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وهو ما سنواصل القيام به"، وأكد "في بعض الأحيان، نعبر عن وجهات نظر معينة [...] نحن نؤمن ببناء إجماع معين"، مشيرًا إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أدلى بتصريحات مماثلة.

وبخصوص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال توم نيديس: "أنا لا أشكك في أهدافه أو أهداف أي شخص في ائتلافه، إن أعضاء الحكومة جميعهم يريدون الديمقراطية، وكلهم يريدون الشيء نفسه".

RONALDO SCHEMIDT / AFP

كما تطرق السفير الأمريكي في إسرائيل إلى إيران قائلاً إن "الاتفاق النووي الإيراني مجمّد حاليًا"، وأضاف : "الإيرانيون يزودون روسيا بطائرات مسيرة، وهذه الطائرات المسيرة تقتل الأوكرانيين الأبرياء. ليست هناك فرصة اليوم للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وتابع توم نيديس "كما قال الرئيس جو بايدن، لن نجلس هنا ونراقب إيران وهي تحصل على سلاح نووي. ثانيًا، جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. ثالثًا ، يمكن لإسرائيل ويجب عليها أن تفعل ما يجب القيام به. نحن ورائها".

وشدد توم نيديس "إن تهديد إيران النووية ليس فقط لإسرائيل ، بل للشرق الأوسط وأمريكا. نحن نركز على هذا. التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة إيران يحدث كل يوم".