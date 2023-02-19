الشرطة الإسرائيلية ترفع جهوزيتها في القدس استعدادا لليلة اضافية من المواجهات

الفصائل الفلسطينية في مخيم شعفاط أعلنت عن عصيان مدني وتم خلاله اغلاق مداخل المخيم

رفعت الشرطة الإسرائيلية جهوزيتها مساء اليوم وتجري استعداداتها لليلة إضافية من المواجهات والاشتباكات في القدس الشرقية خصوصا في مخيم شعفاط وبلدة العيساوية، وعلى مدار الليلة سمعت بصورة متواصلة المفرقعات واشتباكات في المنطقة، وذلك في أعقاب العملية الأمنية الواسعة التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية خلال الأيام الأخيرة.

وبدأ منذ فجر اليوم في مخيم شعفاط "عصيان مدني" اعلنت عنه الفصائل الفلسطينية في المخيم ضد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والضفة الغربية، خصوصا الإجراءات المنتهجة اليومية على حاجز شعفاط.

وقام الشبان الفلسطينيون من سكان المخيم بإغلاق الشارع الرئيسي في المخيم من خلال إشعال النيران، تنفيذا لقرار العصيان الذي تم الإعلان عنه كما تم إغلاق مداخل بلدات الرام والعيساوية وعناتا من قبل الشبان.

خلال الأسبوع الماضي وبعد عملية الدهس في حي راموت في القدس، أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي بمضاعفة التواجد الشرطي في المدينة واطلاق عملية "السور الواقي 2"، وقال ايتمار بن غفير "أمرت الشرطة بنشر الحواجز حول العيساوية وتوقيف كل شخص وشخص وتفتيش كافة المركبات، أردت فرض إغلاق شامل لكن هناك مسألة قانونية سنقوم بدراستها".