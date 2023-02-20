الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوج في القدس

نفذ فاروق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عمليتي تفجير متعاقبتين في موقعين في القدس حيث قام بوضع وتفجير عبوات ناسفة على مدخل المدينة وعلى مفرق راموت

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عن نيته هدم المنزل الذي سكن فيه حتى ارتكابه العملية إسلام فروخ في مدينة رام الله.

نفذ فروخ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عمليتي تفجير متعاقبتين في موقعين في القدس حيث قام بوضع وتفجير عبوات ناسفة على مدخل المدينة وعلى مفرق راموت. وتسبب الانفجار بمقتل الفتى أرييه شيشوبك واستسلم في وقت لاحق لإصابته القاتلة تيدسا تشوما.

ويفيد بيان الجيش أن الإجراء سبقه إتاحة الفرصة لأسرة منفذ العملية لتقديم التماس برفع عقوبة الهدم إلا أنها رُفضت.

يذكر أنه في الأيام التي أعقبت الهجوم، قام محققون من الشاباك ومكتب المدعي العام المحلي في القدس، بمساعدة قوات الجيش الإسرائيلي، بجمع النتائج والأدلة بهدف تعقب هوية منفذ الهجوم الذي فر من المكان على دراجة نارية، وفق ما أظهرت الكاميرات في المكان. وفي عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الهجوم، تم العثور في مناطق الضفة الغربية على عناصر مشبوهة مخبأة في المنطقة، ومن بينها: 5 عبوات أنابيب، قطع ملابس استخدمها منفذ العملية لتنفيذ خطته إضافة إلى خوذة للرأس وغيرها.

وكشف التحقيق الذي أجراه الشاباك والنائب العام لواء القدس أن المشتبه به، الذي عمل مدفوعا بأيديولوجية سلفية جهادية متطابقة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، نفذ هذه الهجمات بمفرده، بعد أن انتهى من التخطيط لها، بهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين في القدس.