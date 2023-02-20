فاجعة الطفل ريان المغربي تتكرر بمصر، طفل سقط ببئر للصرف الصحي

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن "قوة أمنية تحركت على الفور برفقة رجال الحماية المدنية والإسعاف، بعد تلقيها بلاغا بالحادثة"

بعد عام كامل على الفاجعة التي وقعت في شمال المغرب، شهدت قرية كفر الغاب الجديد بمحافظة دمياط المصرية نفس الحدث، حيث سقط الطفل عماد البالغ من العمر 6 سنوات، في أحد مصارف الصرف الصحي، وبعد 8 ساعات من المحاولات لإخراجه تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة الطفل.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن "قوة أمنية تحركت على الفور برفقة رجال الحماية المدنية والإسعاف، بعد تلقيها بلاغا بالحادثة"، وكثفت القوة عمليات البحث لانتشال الطفل في محاولة لإنقاذه، واستخدمت معدات ثقيلة للحفر في الموقع، بالإضافة إلى آلات لسحب المياه، إلا أن عماد توفي قبل وصوله إلى المستشفى القريب من موقع الحادث.

وتجمع المئات من أهالي القرية وفرق الإنقاذ محاولين إخراجه من بين تلك المياه التي تغمر البئر، فيما وقفت والدته على أحد الجوانب الأخرى تصيح عليه لإخراجه، لكن بلا جدوى، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المصرية.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن شهود عيان قولهم، إن "الطفل سقط في بئر الصرف الصحي أثناء مروره بأحد الطرقات داخل القرية"، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، واستدعيت النيابة العامة لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية الأخرى.

وأعادت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة للأذهان ما حصل للطفل ريان في المغرب، والذي كان قد سقط في بئر عميقة، واستخرجت جثته بعد محاولات حثيثة استمرت وقتا طويلا.

وكانت مصادر مقربة من الأسرة أن السيدة سمية خرشيش، والدة الطفل الراحل ريان أورام، مولودا ذكرا بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان (شمال المغرب)، وأوضح مصدر مسؤول في إدارة المركز الاستشفائي، أن "الأم ستحظى بزيارة وحفل على شرفها، بهدف الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع" مشيرا إلى أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.