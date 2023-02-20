بلينكن في زيارة لأنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تجمع الولايات المتحدة وتركيا علاقات متوترة في بعض الأحيان، من المفترض مناقشة أكثرها إلحاحا، خلال الاجتماع وسط نكهنات أن يُثار كذلك الشأن الأوكراني

يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة لأنقرة الإثنين، للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في سياق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير، حيث أعلن عقب زيارة المواقع المنكوبة في تركيا عن تقديم مئة مليون دولار كمساعدات إضافية.

وتجمع الولايات المتحدة وتركيا علاقات متوترة في بعض الأحيان، من المفترض مناقشة أكثرها إلحاحا، خلال الاجتماع وسط نكهنات أن يُثار كذلك الشأن الأوكراني، لا سيما أن أنقرة التي تربطها علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف قد عرضت وساطتها لإنهاء الحرب بين الطرفين.

ومن المواضيع الخلافية بين البلدين الحظر التركي لعضوية السويد وفنلندا في الناتو، بعدما علّق ترشحهما منذ أيار/مايو على خلفية إحراق نسخة من المصحف في مشهد متلفز ودون محاسبة. غير أن الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبرغ قال خلال زيارة لأنقرة الخميس إن "الوقت حان" لضم هذين البلدين الواقعين في شمال أوروبا".

وتتصدر القضايا الجيوسياسية الخلافية الأخرى، عملية البيع المحتملة لطائرات "إف-16" المقاتلة التي وعد بها الرئيس جو بايدن أنقرة ومنعها الكونغرس بسبب مخاوف بشأن سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان والتهديدات التي تمثّلها لليونان.

كما تبدي تركيا انزعاجها من دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تصنّفها تركيا "إرهابية" والتي كانت إحدى القوى الرئيسية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.