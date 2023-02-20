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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا خلال مداهمات الليلة الماضية

i24news

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قوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية استباقية وقائية في الضفة الغربية.
Israel Defense Forces Spokeperson's Unitقوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية استباقية وقائية في الضفة الغربية.

الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا خلال مداهمات الليلة الماضية

متابعة للعملية الأمنية المتواصلة، نفذ جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية (فجر الإثنين) سلسلة مداهمات أسفرت عن اعتقال 19 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية.  وتم نقل جميع المطلوبين الموقوفين والأسلحة المصادرة إلى قوات الأمن لمتابعة التحقيق.

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ووفقا لبيان الجيش فقد تم اعتقال خمسة مطلوبين من بلدة بيت عوا ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية للاشتباه بضلوعهم في عمليات محظورة. كما اعتقلت القوات مطلوبين في قريتي دوما والظاهرية.

وفي بلدة الخضر التي تقع غربي مدينة بيت لحم، اعتقلت القوات مطلوبين اثنين. وأثناء العملية ألقى عدد من المشتبه بهم الحجارة والمفرقعات على القوات التي ردت بإجراءات تفريق المتظاهرين، وتم رصد إصابات.

وفي قرية النبي الياس (شرقي مدينة قلقيلية)، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مطلوباً يشتبه في ضلوعه بأعمال عدائية، وصادرت سلاحاً من نوع "كارلو" ومسدسا من نوع "إيرسوفت"، إضافة إلى اعتقال مطلوبين آخرين في قرية بلعين التابعة لمحافظة رام الله والبيرة.

وفي قريتي حزما والرام اعتقل المقاتلون رجلين مطلوبين. وفي الوقت نفسه تم اعتقال مطلوب ومصادرة مسدس في قرية عقب واعتقال مطلوب في قرية سلواد. وعملت القوات في قرية جبع بتخوم جنين لاعتقال مطلوبين اثنين. كما تم اعتقال مطلوب في مدينة طولكرم.

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