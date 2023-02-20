أبوظبي: انطلاق معرضي الدفاع الدولي والبحري "آيدكس ونافدكس 2023"

سيستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

انطلق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الإثنين، الدورة 16 لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة 7 لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، بمشاركة دولية واسعة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سيستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاما على انطلاقة معرض "آيدكس" الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10 بالمئة عن الدورة السابقة و200 بالمئة مقارنة مع النسخة الأولى خلال عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17 بالمئة مقارنة مع الدورة السابقة في العام.

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض "نافدكس" للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206 بالمئة مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

ويشارك في الدورة الحالية من معرض نافدكس العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك إضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.