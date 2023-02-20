الجيش الإسرائيلي يعتقل مشتبها به تجند لصالح خلية سورية بعد تسلله من سوريا إلى إسرائيل

المشتبه به يدعى غيث عبد الله من قرية الأصبح الواقعة في الجولان السوري، ويشتبه بتكليفه بجمع معلومات عن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة بالقرب من الحدود

كشف الجيش الإسرائيلي الإثنين، عن اعتقال مشتبه به ناشط في إحدى الخلايا السرية وتدعى "قضية الجولان" بعد اجتيازه الحدود من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد، فإن المشتبه به يدعى غيث عبد الله من قرية الأصبح الواقعة في الجولان السوري، ويشتبه بتكليفه بجمع معلومات عن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة بالقرب من الحدود بهدف التخطيط لتنفيذ عملية عدائية في المستقبل.

Israel Defense Forces خلية "مشروع الجولان"

وتفيد المعلومات الاستخبارية التي بحوزة الجيش الإسرائيلي أنه تم الكشف عن هوية عميل آخر في خلية الأصبح هو معن الأحمد. وفي المقابل كشفت هذه المعلومات عن هوية شخصين إضافيين يعملان في خلية أخرى تدعى خلية الأعشى ويدعى الأول أبو جود فيما يدعى الثاني أبو حسن الأعشى ويعمل هذا على تجيند أفراد في الخلية.