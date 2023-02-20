إسرائيل تعزز تعاونها مع شركة "بوينج" بشراء 25 طائرة مقاتلة متقدمة

أعلن تيد كولبير خلال زيارته لإسرائيل، أن "الشركة ستزود إسرائيل بأربع ناقلات من طراز KC-46 مع خيار تسليم أربع ناقلات أخرى في المستقبل

أكد رئيس الفرع العسكري لعملاق صناعة الطيران، تيد كولبير، اليوم الإثنين، إن بوينغ توسع تعاونها مع سلاح الجو الإسرائيلي.

وأعلن تيد كولبير خلال زيارته لإسرائيل، أن "الشركة ستزود إسرائيل بأربع ناقلات من طراز KC-46 مع خيار تسليم أربع ناقلات أخرى في المستقبل. كما ستزود بوينج إسرائيل بـ 25 طائرة مقاتلة جديدة ومتطورة من طراز F-15 IA"، وبالمثل، يُنص على خيار تسليم 25 طائرة أخرى من تلك الطائرات في المستقبل.

ومن المقرر أن تصل الطائرة في عام 2025 وستمنح الطائرات المقاتلة الإسرائيلية خيار البقاء في الجو لفترة أطول بكثير. ستحل الناقلة KC-46 المتطورة للغاية محل طائرة بوينج 707 القديمة المستخدمة حاليًا من قبل القوات الجوية الإسرائيلية ، والتي من المقرر التخلص منها تدريجيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة 707 صممت في الأصل كطائرة تجارية وتم تعديلها في إسرائيل لتستخدم ناقلة نفط. لكن KC-46 مختلفة تمامًا، حيث نها أكبر بكثير، وبالتالي لديها القدرة على حمل وقود أكثر بكثير من 707 ، مما سيسمح بإعادة التزود بالوقود في الجو.

نظرًا لحجمها، يمكن لـ KC-46 أيضًا تقديم خدمات أخرى ، مثل العمل كمستشفى ميداني قد يعمل في مناطق معادية.

تتمتع طائرة F-15 IA بمدى بعيد وقدرة على حمل عدد كبير من الأسلحة المتطورة ، مما يسمح للقوات الجوية الإسرائيلية بالعمل في ساحات بعيدة.

لماذا كل هذا ضروري؟

ليست هناك حاجة لطائرة مقاتلة بعيدة المدى أو خيار للتزود بالوقود في الجو عند العمل عبر الحدود في غزة أو لبنان أو سوريا. لن يقول أحد اسم "إيران" على وجه التحديد ، لكن من الواضح أن هذا هو الهدف. مع ورود أنباء من طهران عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 في المائة، ربما تقترب لحظة الحقيقة بسرعة.