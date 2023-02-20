تقرير: الحرم القدسي سيغلق أمام اليهود خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان

استشهدت "كان"باجتماع مثير للجدل عُقد مؤخرًا حول السياسة الإسرائيلية، سيتم منع غير المسلمين من دخول الموقع الملتهب خلال نهاية شهر رمضان - كما في السنوات السابقة

اشارت تقارير إلى أن "إسرائيل عازمة على منع اليهود من دخول الحرم القدسي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، على الرغم من الضغط المنسق من قبل الوزراء المتشددين في الحكومة"، ووفقًا لإذاعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" التي استشهدت باجتماع مثير للجدل عُقد مؤخرًا حول السياسة الإسرائيلية، سيتم منع غير المسلمين من دخول الموقع الملتهب خلال نهاية شهر رمضان - كما في السنوات السابقة.

وكان تقرير قد تحدث ، أمس الأحد، أن إجراء منع اليهود من دخول الحرم القدسي يواجه معارضة شديدة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، وهو مؤيد قوي لتغيير الوضع الراهن لقيود الدخول والصلاة لليهود، وخلال الاجتماع، ورد أن بن غفير قال إن "الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة يائير لبيد، أغلقت الحرم القدسي لأيام أقل مما تريد" - تسعة بدلاً من عشرة أيام. كما حث على ألا يكون الموقع محظورًا على اليهود أبدًا .

وبموجب ترتيب يمتد لعقود، يُسمح لغير المسلمين بزيارة الحرم القدسي خلال ساعات معينة من اليوم، لكن لا يجوز لهم الصلاة هناك. في السنوات الأخيرة، قامت الكتل القومية الدينية اليهودية - بما في ذلك أعضاء في الحكومة اليمينية في إسرائيل - بزيارة الموقع بشكل متزايد، مطالبين بحقوق متساوية للصلاة والزيارة لليهود هناك.ومع ذلك، قال تقرير"كان" إن "الحظر المفروض على دخول اليهود خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان سيُطبق هذا العام أيضًا".

ويعتبر الحرم القدسي (جبل الهيكل) عند اليهود من أقدس المواقع، بينما يقدسه المسلمون على أنه المسجد الأقصى وهو ثالث أقدس مزار في الإسلام.