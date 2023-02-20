لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد تهديدات لتلفزيون إيراني مستقل

وصفته"بالتهديدات الخطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة المتحدة"، وقالت في بيان "أبلغنا الدبلوماسي الإيراني بأننا لن نتسامح مع التهديدات لحرية وسائل الإعلام"

استدعت الحكومة البريطانية القائم بالأعمال الإيراني، اليوم الإثنين، للاحتجاج مما وصفته "بالتهديدات الخطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة المتحدة"، وقالت في بيان "أبلغنا الدبلوماسي الإيراني بأننا لن نتسامح مع التهديدات لحرية وسائل الإعلام".

وهذه ليست أول مرة تستدعي فيها الخارجية البريطانية، ممثل إيران لديها، في نفس الملف؛ تهديد صحفيين مقيمين في بريطانيا، حيث قالت الخارجية البريطانية في بيان في نوفمبر/تشرين ثاني المنصرم: "استدعينا السفير الإيراني بعد سلسلة تهديدات ضد صحفيين يعيشون في بريطانيا"،

وكانت صحافيتان إيرانيتان تعملان بقناة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تلقتا تهديدات بالقتل من طهران بحسب المجموعة المالكة للقناة التي تغطي الاحتجاجات المناهضة لـ "النظام" في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر/أيلول بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.