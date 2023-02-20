العثور على حوت نافق من الأنواع المعرضة للانقراض في أحد الشواطئ الإسرائيلية

الحوت الذي تم العثور عليه من الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض

عثر صباح اليوم على جيفة حوت، بعد أن نفق قبل قبل قصيرة نسبيا من العثور عليه، حيث انجرف الى الشاطي بالقرب من كيبوتس زيكيم شمالي إسرائيل، وتم العثور عليه من قبل الوحدة البحرية التابعة لسلطة الطبيعة والحدائق بالتعاون مع مقاتلي وحدة "سانفير" التابعة لذراع البحرية في قاعدة أشدود الاسرائيلية، حيث رصدوا الجيفة وهي تتحرك تجاه الشاطئ لضمان وصولها الى الحدود الإسرائيلية بهدف استخدامها لأغراض علمية وبحثية.

وانجرفت جيفة الحوت الى الشواطئ الإسرائيلية في منطقة عسكرية مغلقة، ومن المتوقع أن يتم لاحقا أخذ عينات لاتخاذ قرار لكيفية مواصلة إجراء الفحوصات للجيفة، والحديث يدور عن الحدث الثاني لانجراف جيفة حوت الى إسرائيل في غضون عام حيث وقع الحادث السابق في 18 شباط/فبراير 2021.

صنف معرض للانقراض

الحوت الذي تم العثور عليه هو أحد الثديات البحرية من الحيتان العملاقة في مجموعة الحيتان. ويعتبر الثاني في حجمه بعد الحوت الأزرق، ويمكن أن يصل طوله الى 27 مترا ووزنه الى 120 طن، وهذا الصنف من الأنواع المعرضة للانقراض. وهذا النوع معروف بالمناطق غربي البحر المتوسط لكن من النادر وجوده في الجزء الشرقي منه.