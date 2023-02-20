إيران تنفي التقارير التي تتحدث عن تخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 في المئة

بهروز كمالوندي:"القضايا المنشورة افتراء وتشويه للحقائق، ووجود ذرة او ذرات يورانيوم أعلى من 60 في المئة في عملية التخصيب لا يعني التخصيب فوق 60 في المئة"

نفت إيران، اليوم الاثنين، التقارير الصحافية التي نشرت في اليوم السابق والتي تفيد باكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المئة، وهو أقل بقليل من 90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

ومن جهته، قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مقابلة خاصة مع وكالة "إرنا" للأنباء مساء الأحد ردا على تقارير بلومبرغ "القضايا المنشورة افتراء وتشويه للحقائق، ووجود ذرة او ذرات يورانيوم أعلى من 60 في المئة في عملية التخصيب لا يعني التخصيب فوق 60 في المئة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت، أمس الأحد، أنها تجري محادثات مع إيران بعدما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدرين دبلوماسيين اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

وخلال اتصال هاتفي مساء الأحد مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان "إننا نخطط لزيارة (المدير العام) للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ولدينا مبادرات مشتركة على جدول الأعمال" وفق ما أوردت "إرنا".

وفي ما يتعلق بالتفاعلات بين إيران والوكالة بشأن قضايا الضمانات أضاف عبداللهيان بحسب "إرنا"، "إذا تصرفت الوكالة من وجهة نظر فنية وغير سياسية، فمن الممكن الوصول إلى إطار لحل المشكلة".

وأوردت "بلومبرغ" أنه "يجب على المفتشين تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت هذه المادة عن قصد، أو إذا كان التركيز ناتجا عن تراكم غير مقصود" بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في تغريدة، أمس الأحد، أنه سيبقي "مجلس المحافظين على اطلاع".وكان غروسي أعرب في كانون الثاني/يناير عن قلقه بشأن "المسار" الذي اتخذه برنامج إيران النووي.وحذّر من أن الإيرانيين "جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع العديد من الأسلحة النووية"، رغم الحاجة إلى مزيد من الخطوات.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في طهران ناصر كنعاني وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا"، "نأمل أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مهامها المتخصصة ونتوقع أن تتصرف هذه الوكالة بشكل مهني في أنشطة وقضايا ايران النووية والسلمية. كما نؤكد على أن الاستخدام السياسي للوكالة يشوه الموقف الدولي لهذه المنظمة".

وصارت إيران تنتج رسميا يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة في موقعين (نطنز وفوردو)، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3,67 في المئة التي حددها الاتفاق.