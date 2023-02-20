انهيار مباني في تركيا إثر زلزال بقوة 6.4 درجة شعر به سكان إسرائيل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن "زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب على عمق كيلومترين منطقة الحدود التركية السورية، مساء الإثنين"

شعرت سكان منطقة أنطاكيا بتركيا بزلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، في ما شعر سكان شمال ووسط إسرائيل بالهزة، وأفاد شاهد لوكالة رويترز بسماع أصوات المزيد من دمار المباني، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب على عمق كيلومترين منطقة الحدود التركية السورية، مساء الإثنين.

ومن جهتها افادت وسائل إعلام سورية عن"عن سقوط أبنية سكنية في مدينة حارم بريف إدلب نتيجة الهزة الأرضية الأخيرة"، في ما خرج لبنانيون إلى الشوارع بعد الهزة القوية التي ضربت تركيا وسوريا.

وأفادت وسائل إعلام بأن سكانا في تركيا وسوريا ومصر وإسرائيل شعروا بالهزة الأرضية، وتأتي هذه الهزة بعد نحو أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط، وتسبب في وفاة أكثر من 47 ألفا من البلدين، وتشريد ملايين آخرين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد" في وقت سابق من اليوم الإثنين، "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/ شباط إلى 41156 قتيلا"