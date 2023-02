السعودية: إحباط محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر، وطن و139 كيلوغراما من مادة الحشيش

أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 29 يناير/كانون الثاني المنصرم حتى 11 فبراير/شباط الجاري، محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر وطن و139 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

